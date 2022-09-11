سفير بيلاروسيا لدى مصر يشيد بجهود الدولة المصرية للإرتقاء بالخدمات الصحية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بلاروسيا لدى مصر، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين فى القطاع الصحى، وذلك بديوان عام الوزارة.





فى بداية الاجتماع ثمن الوزير علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون فى مختلف مجالات الرعاية الصحية، والتى من شأنها الارتقاء بالنظم الصحية للدولتين، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير بحث آليات التعاون فى عدة ملفات صحية، حيث بحث التعاون فى تخصصات القلب، والأورام، والعظام، وأكد على وضع خطة محددة للتعاون بين المراكز الطبية المتخصصة، ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتى الصحة فى البلدين.

وتابع أن الوزير وجه بالتنسيق المشترك بين الجانبين لتنظيم زيارات ميدانية لعدد من الخبراء والاستشاريين للتخصصات الطبية الثلاث، وذلك فى شهر نوفمبر المقبل، بمستشفيات الهلال، والمعهد القومى للقلب، بهدف تدريب الأطباء المصريين.

وأشار إلى أن الوزير خلال اللقاء، بحث أيضا التعاون فى مجال تشخيص أمراض الأورام، وتدريب المتخصصين، وإجراء البحوث المشتركة حول تطوير أدوية وطرق جديدة لعلاج مرضى الأورام بالمعهد القومى للأورام، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد على أهمية التعاون فى مجال تدريب أفراد هيئة التمريض فى المجالات التمريضية المختلفة بجميع المستشفيات، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف رفع كفاءتهم والتحسين من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، علاوة على التعاون فى مجال رقابة الجودة على الأدوية والطعوم والمستحضرات الحيوية.

وأوضح أن الوزير حرص على بحث التعاون بين الجانبين، فى مجال نظم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأساسية والوقائية والسوق الدوائى، وذلك فى إطار استراتيجية التحول الرقمى وميكنة المنشآت الصحية، بالإضافة إلى بحث التعاون الخاصة باستخدام تقنية «التشخيص عن بعد» وذلك عبر تشكيل لجان طبية مشتركة، وعرض تقارير المرضى على الخبراء والاستشاريين لتشخيصهم بأى وقت وأى مكان، حيث يتم التنسيق بين كافة الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة إلى وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى، والمستشفيات التابعة إلى دولة بيلاروسيا.

ومن جانبه أشاد سفير دولة بيلاروسيا لدى مصر، بجهود الدولة المصرية ودورها فى الارتقاء بالنظام الصحى، معربا عن سعادته للتعاون بين الدولتين، وحرصه على مد أواصر التعاون بين القطاعين الصحى للدولتين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان زناتى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.