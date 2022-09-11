عاجل.. وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.





تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وكذلك القضايا التى تمس المصالح المشتركة فى ضوء مجالات التعاون العسكرى وسبل دعمها بين الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية. فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، بالدور المحورى التى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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