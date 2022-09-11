انطلاق أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد المرشحين لكليات جامعة المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا اليوم الأحد، انطلاق أعمال الكشف الطبى للطلاب المرشحين لكليات جامعة المنيا والذى يستمر حتى الـ 5 من أكتوبر بصالتى الأنشطة بمتحف الفن الحديث، وصالة الأنشطة خلف كلية الطب.





وأشار رئيس الجامعة - فى بيان - إلى أن الجامعة استقبلت فى أول أيام الكشف الطبى طلاب كلية الطب البشرى على أن تستكمل كليات الجامعة الـ 20 فى توقيع الكشف الطبى تباعًا وفق الجدول الزمنى المنظم لأعمال الكشف لجميع الكليات وتقسيمهم على مجموعات بالكليات ذات الكثافات الكبيرة. وأكد "فرحات"، أن الإدارة العامة للخدمات الطبية اتخذت أقصى درجات الاستعداد للتسهيل على الطلاب وتقليل وقت الانتظار، خلال فعاليات أعمال الكشف الطبى التى تشمل تخصصات العظام، والرمد، والجراحات العامة، والجلدى، والباطنة، والقلب، موضحًا بأن الإدارة العامة لرعاية الطلاب أطلقت مبادرة طلابية بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر تحت شعار "جيل جديد فكر جديد.. قيادات شباب الجمهورية الجديدة"، لاستقبال الطلاب الجدد وتيسير أعمال الكشف الطبى لهم وتنظيم الدخول للطلاب والتيسير على أولياء الأمور وتحديد أماكن انتظار لهم وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية وتعريفهم بالأنشطة الطلابية داخل الجامعة وبالكليات.

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