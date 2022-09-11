نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير من المصرين بالاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، يعتبر معاش تكافل وكرامة هو معاش شهرى لمساعدة الاسر الاكثر احتياجا والمراة المطلقة والمراه الارملة وذلك من خلال تقديم اوراق المعاش لوزاره التضامن الاجتماعى، حيث يبحث الكثير من المصريين عن الدعم المادي من الدولة، ووصل قيمة الدعم المادي من الدولى الي 48 مليار استفاد منهم 2 مليون مواطن، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بالاعلان عن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 2.236.088 أسرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأفراد حوالي 1.457.699 فرداً، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرات التالية رابط وكيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022

من خلال الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 بدخول الي الموقع والتسجيل من خلال الرقم القومي، واتباع الخطوات التي تم الاعلان عنها عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تفدم الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومى وقامت بتحديد مجموعة من الخطوات وتتمثل في الخطوات التالية.

يجب على المستفيد الدخول أولا على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم يقوم بالضغط على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

تظهر صفحة تطلب من المستفيد من المعاش تسجيل الرقم القومي .

ثم الضغط على خدمة استعلام .

ومن ثم تظهر كافة المعلومات التي يحتاجها أصحاب معاش تكافل وكرامة.

الشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022