محافظ الجيزة: ضبط وإزالة قاعات أفراح مخالفة بطريق المريوطية بأبو النمرس

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الجيزة أحمد راشد، استمرار الحملات التمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وقال "راشد" فى بيان اليوم الأحد، إن المحافظة تمكنت من ضبط وإزالة قاعة أفراح ومناسبات وجلسة تصوير تحت الإنشاء بالمخالفة وبدون ترخيص بطريق المريوطية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس، وذلك يأتى فى إطار تحقيق الانضباط وضمان الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعمل والتشغيل والحماية المدنية حفاظًا على السلامه العامة.

وأضاف أنه تم تنظيم حملات مكبرة على قاعات الأفراح للوقوف على مدى قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية.

وأوضح أنه تم أيضًا ضبط أعمال تحويل فيلا لقاعات أفراح ومناسبات تحت اسم "دار عمر" بطريق المريوطية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس، وقد تم إزالة اللافتات المخالفة التابعة لها ورفع المحتويات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة فى مواجهة مخالفات البناء ومنع التعديات بكافه صورها، مشددًا على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا.