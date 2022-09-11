وزير القوى العاملة: مصر تحترم جميع الاتفاقيات الدولية مع منظمة العمل

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، احترام مصر لجميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع منظمة العمل الدولية، موضحا أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون مع المنظمة فيما يخص ملف وقضايا العمل، وأن سياسات وتشريعات العمل تترجم ذلك التوجه على أرض الواقع، لا سيما فيما يخص الحريات النقابية.





وأشار شحاتة، إلى أن وزارة القوى العاملة تحترم وتقدر دور منظمة العمل الدولية، منوها إلى حرص الوزارة أيضا على مواصلة التنسيق فى كل البرامج والرؤى التى من شأنها الاستقرار فى مواقع العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية والتى تؤدى حتما إلى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، مع كون كومبير خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد بالديوان العام للوزارة، بحضور سارة صبرى مدير البرامج بالمنظمة، وإيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وهلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشؤون الإقليمية والدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.

واستعرض كومبير، خلال اللقاء نبذة عن الاتفاقيات الأساسية بالمنظمة، والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وعددها 64 اتفاقية منها 8 اتفاقيات أساسية، منوها إلى أن هذا التصديق ليس إجبارا للدول الأعضاء ولكن كل دولة تدرس الاتفاقيات المناسبة لها وتصدق عليها، وأشار إلى أن المنظمة تعمل بكل حيادية مع أطراف العمل الثلاثة، وأن تلك الأطراف تكون ممثلة فى مؤتمر العمل الدولى والذى يناقش المعايير الدولية فى المقام الأول، لافتا إلى أن المنظمة تشجع الدول للتصديق على الاتفاقيات من خلال الحوار، لا سيما الاتفاقيات الأساسية.

وأثنى على فريق العمل بوزارة القوى العاملة والذى يرسل التقارير بصفة دورية منتظمة ويتعاون فى جميع المشروعات بشكل إيجابى وفعال.