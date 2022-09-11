محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتوسعة طريق فاقوس / أبو شلبى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على المهندس أحمد فوزى وكيل وزارة النقل والمواصلات بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق "فاقوس/أبو شلبى" طبقا للجدول الزمنى المحدد بطول 6 كم والمنفذ على مرحلتين.





وتبدأ المرحلة الأولى من كوبرى السحارة وصولا لمفارق أبو شلبى بطول 3 كم وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه، بينما تبدأ المرحلة الثانية من مفارق أبو شلبى وصولا لمفارق أبو كراسيع وذلك لإسراع الخطى فى تنفيذ الاعمال بالطريق والانتهاء من اعمال الترفيق بالمرحلة الثانية ليمثل محورا مروريا جديدا يسهم فى استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

وأوضح فوزى أنه جارى الانتهاء من أعمال الرصف والتوسعة بالمرحلة الأولى من طريق فاقوس/أبو شلبى بطول 3 كم وتوسعته بمتوسط عرض من 8 -10 م باستخدام تقنية FDR وجارى الانتهاء من أعمال انشاء حوائط ساندة بقطاعات متفرقة من الطريق بإجمالى اطوال 400 متر حيث تم وضع طبقة الأساس وفرش الرمال بطول الطريق تمهيدا لأعمال الرصف وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمارة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الصرف الصحى بالمرحلة الثانية من الطريق، والتى تبدأ من مفارق أبو شلبى وصولا لمفارق أبو كراسيع، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لتسوية وتمهيد الطريق تمهيدا لأعمال رصفه ورفع كفاءته مؤكدا ان محافظ الشرقية شدد على التنسيق مع رئيس مركز ومدينة فاقوس بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمنى المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية فى العمل.