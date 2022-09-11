بقرار من المحافظ.. استبعاد رئيس حى شرق بمدينة أسوان لتقصيره فى العمل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب جولة المحافظ لعدد من المناطق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان، حيث تأكد مما جاء فى الرسائل الواردة من المواطنين على الواتس آب الخاص به، والتى حملت معها شكاوى واستغاثات من المشاكل والسلبيات أبرزها وجود تراكمات من القمامة والمخلفات.

وشملت رسائل المواطنين أيضًا شكواهم من انتشار الاشغالات فى أكثر من منطقة، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن طفح الصرف الصحى مع عدم إعادة الشئ لأصلة بوجود حفر لما بعد الإصلاح مما يعيق حركة المشاة والمواطنين، ويهدد سلامة الأطفال وكبار السن.

وحذر المحافظ المسئولين بالمحليات بأنه سيتم استبعاد أى مسئول فى حالة رصد أى قصور، علاوة على عدم التفاعل مع الشكاوى أو المطالب الجماهيرية لأنه لن يسمح بأى تهاون أو إهمال من المقصرين، حتى يشعر الشارع بالتحسن فى مستوى النظافة العامة وإعادة الانضباط بالشكل المطلوب.