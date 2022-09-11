وزير الرى: مصر تطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وألقى الدكتور سويلم، كلمة أشار فيها للاهتمام الدائم الذى تبديه جميع مؤسسات الدولة المصرية تجاه قضايا المياه باعتبارها من أهم القضايا التى تواجه مصر والعالم فى الوقت الراهن.

وأشار إلى لما تعانيه العديد من دول العالم من نقص المياه، خصوصا مع التزايد المستمر فى عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات المياه العذبة على المستوى العالمى، بخلاف التأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه والتى أصبحت واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة فى العديد من دول العالم، لافتا إلى أن تزايد الطلب على المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة سيجعل من عملية التوازن بين الموارد والإحتياجات تحدى كبير فى العديد من الدول.

واستعرض ما تواجهه مصر من تحديات عديدة فى مجال المياه نظرا لمحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه فى مصر يصل إلى 560 مترا مكعبا سنويا وهو ما يمثل تقريبا نصف خط الفقر المائى العالمى، كما أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تتعرض للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية، فعلى الصعيد الداخلى يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية يؤثر إرتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، خصوصا وأن 97% من المياه المتجددة فى مصر تأتى من حوض النيل، وبالتالى فإن التغيرات الهيدرولوجية فى حوض النيل تقع فى بؤرة الاهتمام لتأثيرها المباشر على الموارد المائية للدولة المصرية.

كما أشار أنه وفى ضوء العمل على مواجهة هذه التحديات، تنفذ وزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات الكبرى فى مجال المياه، ويجرى العمل على تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع، مشيرا إلى أن الهدف من أعمال التأهيل ليس فقط تبطين الترع ولكن إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات، كما أنه يجرى حاليا التقييم المرحلى لمشروع تأهيل الترع، والعمل على إعداد دليل إرشادى لأعمال تأهيل الترع أخذا فى الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ووضع معايير لأعمال تأهيل الترع خلال المرحلة المقبلة.

كما تم تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتى تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية فى شمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الى سيناء لزراعة مساحات من الأراضى شرق القناة، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وتهدف مشروعات معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعى المعالجة، كما تعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التى توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على تعزيز دور البحث العلمى فى كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التوسع فى مجال معالجة وتدوير المياه ومجال تحلية المياه المالحة وشبه المالحة، مع دراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة، مع التوسع فى إستخدام الطاقة المتجددة فى التحلية، وإيجاد حلول آمنة للتخلص من المياه العادمة قد يكون أحد الأدوات الهامة للتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه والغذاء على المستوى العالمى.

وأوضح فى كلمته أن ما تواجهه العديد من دول العالم من ظواهر مناخية متطرفة وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه، مثل ظواهر الجفاف فى أوروبا والصين والصقيع فى البرازيل والفيضانات فى السعودية، يؤكد أننا لم نعد فى منأى عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يستلزم تعزيز التعاون بين جميع دول العالم ووضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية لزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، لا سيما بدول القارة الإفريقية.

مشيرا لما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخى سواء من خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع عقده خلال شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" أو من خلال فعاليات المياه المزمع تنظيمها تحت مظلة مؤتمر المناخ القادم COP27، بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الإنبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، تشتمل على محور لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال ترشيد الإستخدامات ، والإتفاق على السياسات وطرق التعاون فى كافة الأنشطة المعنية بالمياه، والربط بين أجندتى المياه والمناخ بما يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن التحديات التى تواجه قطاع المياه تدفعنا جميعا للعمل على دعم البحث العلمى للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإيجاد حلول تكنولوجية ملائمة إعتماداً على التطور الهائل فى البحث العلمى مع العمل على رفع قدرات العاملين فى مجال المياه فى التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى.