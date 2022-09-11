«الأعلى للإعلام» يناقش ترتيبات استضافة اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع تم مناقشة ترتيبات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته الـ52، خلال الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر الجارى، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تم استعراض الإجراءات اللازمة والتدابير المتخذة لإتمام تنفيذ هذا الحدث بما يليق بمكانة مصر.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أهمية الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب، معربا عن ثقته بأنها ستسهم فى إضفاء شكل جديد على العمل الإعلامى المشترك، وتكريس دور الدول العربية فى التفاعل البناء مع القضايا الإقليمية والتحديات التنموية التى تواجه كل الدول العربية.
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