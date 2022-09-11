وزيرة التضامن تشارك في احتفالية “عودة الأبطال للمدرسة” للأطفال بلا مأوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 04:33 مساءً - شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية التي نظمها بنك الإسكندرية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة ستار كير ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تحت عنوان « عودة الأبطال للمدرسة» للأطفال بلامأوي، حيث شهدت الاحتفالية مشاركة نجوم كرة القدم أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، وأحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، ووليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، والإعلامي الرياضي سيف زاهر.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني علي تعزيز الجهود لتحسين مستوي معيشة الأطفال بلا مأوي، بالإضافة إلي تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال بلا مأوي، حيث تنظم تلك الاحتفالية كل عام، وشهدت هذا العام مشاركة 600 طفل يمثلون 10 مؤسسات دور رعاية، ونظمت هذا العام بالتعاون مع ساموسوسيال انترناشونال مصر وكارفور واورا.

وقضي الأطفال يومًا كرنفاليًا، حيث استمتعوا بالألعاب والأنشطة المختلفة بمشاركة نجوم كرة القدم في زيد بارك، واختتم اليوم بحفل غنائي للفنان حمادة هلال، في أجواء سادها البهجة والسعادة للأبناء.