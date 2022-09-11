رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد اجتماعًا لمتابعة نتائج أعمال لجنة ”تعظيم موارد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 04:33 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع تطورات ومؤشرات العمل باللجنة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تعظيم موارد الهيئة يصب في صالح تحسين بيئة العمل .. وجودة الخدمات الطبية .. وتشجيع الاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: آلية جديدة لـ "إدارة دورة الإيرادات _ RCM" .. تستهدف تحسين دورة المطالبات .. وتعظيم موارد الهيئة

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالعمل على تعظيم موارد الهيئة، لافتًا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية، ومنها مشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، إضافة إلى تحسين دورة المطالبات الخاصة بالخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال عقده اجتماعًا موسعًا مع لجنة "تعظيم موارد الهيئة"، لمتابعة تطورات ومؤشرات العمل باللجنة، أن تعظيم الموارد يضمن استمرارية توفير بيئة جاذبة للعمل لمقدمي الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وشعور المواطن بوجود خدمات طبية متقدمة عالية المستوى، كما يسهم في تشجيع الاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر.

واستعرض الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة في التقييم الفعلي لإدارة دورة الإيرادات (RCM) بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مع عرض كافة التوصيات لتذليل أية معوقات قد تواجه إدارة دورة الإيرادات بشكل صحيح ودقيق وعلى أعلى مستوى.

وتناول الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة في وضع آلية جديدة لإدارة دورة الإيرادات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمسار الصحيح والدقيق لها، ووضع ضوابط الإشراف عليها، إضافة إلى خطط تدريب الكوادر اللازمة لها.

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها لرفع كفاءة ودقة المطالبات، منوهًا أن اللجنة ستقوم بالعديد من المهام لذلك، ومنها وضع وتنفيذ آلية إدارة دورة الإيرادات والإشراف والتدريب عليها، إلى جانب متابعة إجراءات تسجيل المرضى للحصول على الخدمة، والإشراف على تنفيذ آليات استكمال الملف الطبي بشكل صحيح قبل خروج المريض لضمان استخراج فاتورة خدمات متكاملة، ومتابعة إجراءات عمل المطالبات بشكل دقيق.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية ضبط إدارة دورة الإيرادات، والتي تهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات وتحسين دورتها، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وضبط المطالبات بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

ولفت السبكي، إلى إن ضبط عملية إدارة دورة الإيرادات تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى استدامة رفع مستوى الأداء وكفاءة التشغيل بالمنشآت الصحية وتعظيم موارد الهيئة، مما يضمن استمرارية السعي لتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة، والابتكار لتعزيز تحقيق رؤية الهيئة، بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.