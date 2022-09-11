وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 04:33 مساءً - شهد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2022 .

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والإمتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذى تقدمه لهم ولأسرهم ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً عنواناً للعطاء والوفاء جيلاً بعد جيل .

وقام الفريق أول / محمد زكى بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، الذى صدق على منحه لهم الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى أداء واجبهم ، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى مختلف الأوقات والظروف ، مؤكداً على أن ماقدموه من عطاء وتضحيات لرفعة شأن الوطن سيذكرها التاريخ دائماً ، مشيداً بدورهم فى خدمة القوات المسلحة وتماسكها فى مواجهة كافة الصعاب ، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الإستعداد والكفاءة القتالية .

وأكد الفريق أول / محمد زكى أن رجال القوات المسلحة سيظلوا دائما على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم مهما تعاقبت الأجيال بكل شجاعة وشرف ، مؤكداً أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها .

كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تقديراً لما تحملوه من مسئولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء .

حضر الإحتفال الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .