القوات المسلحة تكرم الفائزين بمسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة للإبتكار فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 04:33 مساءً - نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمى لها والذى تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة ( جائزة الفريق / إبراهيم سليم ) للإبتكار فى الأنظمة غير المأهولة ( أرضية – بحرية – جوية – أقمار صناعية) والتى نفذت خلال الفترة من 3 – 8 / 9 / 2022 ، وإعلان نتيجة مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولى السادس للطلبة بمرحلة البكالوريوس الذى عقد فى الفترة من 5 -8 / 9 / 2022 .

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء / إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية رحب خلالها بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمسابقات العلمية من مختلف الدول والجهات ، معرباً عن تطلعه أن تثمر تلك الأنشطة وما تضمنته من مسابقات وإبتكارات وبحوث وورش عمل فى تحقيق الهدف المطلوب منها .

وتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة للإبتكار فى الأنظمة غير المأهولة (أرضية – بحرية – جوية – أقمار صناعية) ( جائزة الفريق / إبراهيم سليم ) والمؤتمر الدولى السادس لبحوث وإبتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس حيث تم تكريم عدد من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية .

وألقى اللواء / مصطفى عبد الوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور ، مشيراً إلى أن اليوم العلمى فرصة لإبراز النشاط العلمى والبحثى للكلية الفنية ومختلف كليات الهندسة والمؤسسات البحثية ، موضحاً أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر من الصروح العلمية والبحثية المتميزة فى مصر .

أعقب ذلك إفتتاح المعرض العلمى السنوى والذى عُرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التى لها عائد على خطة البحوث بالقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية ، بالإضافة إلى إستعراض النشاط البحثى المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وقدامى أعضاء هيئة التدريس وعدد من عمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية .