رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 04:33 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه اليوم الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ.

وخلال تجوله بمسار الممشى السياحي للتعرف على مكوناته، استمع رئيس الوزراء لشرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء حول هذا المشروع، الذي أشار إلى أنه تم إنشاؤه على طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ويُعد نقلة حضارية سياحية بالمدينة، خاصة أن فكرة تصميم الممشى اعتمدت على توزيع العناصر برؤية نابعة من دراسة عناصر الصورة البصرية، وذلك من خلال تصميم علامة بصرية مميزة تهيئ السائح لدخول الممشى، وهذه العلامة البصرية بدورها تعطي مدلولا رمزيا يعبر عن الهوية البصرية للمدينة بصفة عامة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الممشى يعتبر أطول ممشى بجنوب سيناء باعتبار أن طوله يصل إلى 6 كيلو مترات على جانبي الطريق أي بواقع 12 كيلو مترا فرديا، ويمتد من كازينو سيناء حتى قرية دلتا شرم، ويبلغ متوسط عرض الممشى الرئيسي من 10 أمتار إلى 15 مترًا، ويتضمن مسارا للدراجات، ومسارا للمشاة ومناطق جلوس، وأحواضا زراعية، وبعض العناصر الترفيهية المناسبة للمسار، كما يضم 83 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، و66 كشك بيع، ومنطقة ترفيهية تتضمن شلال مياه، ومسرحا مدرجا، ومطعم بانوراما، ومنطقة ألعاب أطفال ، ومحلات خدمية.

كما يتضمن المشروع 57 برجولة خرسانية، و83 برجولة خشبية، فضلا عن 6 أماكن انتظار سيارات تستوعب 600 سيارة، ولفت اللواء خالد فودة إلى أنه من المُقرر الانتهاء من المراحل الثلاث للمشروع بحلول الشهر المقبل.

وفي أثناء تواجده بالممشى، تفقد الدكتور مدبولي أحد المحلات التجارية، وشدَّد على أهمية الإسراع بتشغيل المحلات التجارية، لخدمة زوار المدينة، وكذلك استعدادا لضيوف مصر خلال مؤتمر المناخ.