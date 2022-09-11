القوات المسلحة تكرم الفائزين بمسابقة الكلية الفنية الدولية للابتكار (فيديو)

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وبدأت الفعاليات بكلمة اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، رحب خلالها بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمسابقات العلمية من مختلف الدول والجهات، معربا عن تطلعه بأن تثمر تلك الأنشطة وما تضمنته من مسابقات وابتكارات وبحوث وورش عمل فى تحقيق الهدف المطلوب منها.
وشهد اليوم العلمى، إعلان النتائج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة للابتكار فى الأنظمة غير المأهولة (أرضية – بحرية – جوية – أقمار صناعية)، (جائزة الفريق/ إبراهيم سليم ) والمؤتمر الدولى السادس لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس حيث تم تكريم عدد من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية.
وألقى اللواء مصطفى عبدالوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى أن اليوم العلمى فرصة لإبراز النشاط العلمى والبحثى للكلية الفنية ومختلف كليات الهندسة والمؤسسات البحثية، موضحا أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر من الصروح العلمية والبحثية المتميزة فى مصر.
وأعقب ذلك افتتاح المعرض العلمى السنوى والذى عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التى لها عائد على خطة البحوث بالقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثى المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وقدامى أعضاء هيئة التدريس وعدد من عمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية.
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