غرفة الإسكندرية تبحث مع مصلحة الجمارك المستجدات الطارئة على القطاع البحرى

جدة - نرمين السيد - بحثت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مع رئيس مصلحة الجمارك مختار توفيق ووكيل وزارة ورئيس قطاع النقل البحرى اللواء بحرى رضا أحمد إسماعيل، المستجدات الطارئة على القطاع البحرى.





وناقش الجانبان - خلال اللقاء، وفقا لبيان الغرفة اليوم الأحد، أزمة ندرة الدولار والتأخر فى الإفراج عن البضائع، وتكدس الشحنات بالموانئ وتعسر أصحاب الشحنات عن إتمام الإجراءات المطلوبة فى الوقت المحدد، وارتفاع تكاليف الأرضيات والغرامات وغيرها من العواقب.

وأوضحا أنه تم مناقشة هذه الموضوعات للتوصل لحلول مرنة تتسم بالسرعة والفاعلية من شأنها تقليل وطأة تداعيات تلك المستجدات التى لها عواقب وخيمة على معدلات العمالة ونسب التصدير ورفاهية المستهلك.

من جهته.. طالب رئيس قطاع النقل البحرى بضرورة تعاون رؤساء الموانئ مع رؤوساء الإدارات المركزية وزارة النقل والجهات الحكومية للوصول لآلية مشتركة موحدة وذات أسس للسير عليها وتكون معلنة للموانئ والمستورد وللمستخلص والوكيل والمستودعات وكافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، لامتصاص تداعيات هذا الموقف خاصة فى ظل تنبؤ باستمرار تلك التداعيات لوقت ليس بقصير.

وأعرب عن قلقه بشأن الطاقة الاستيعابية للمستودعات الخارجية المتوفرة حاليا، موضحا أنه من الضرورى وذات الأولوية فى الوقت الراهن عمل تراخيص للساحات غير المرخصة، وتوفير بعض الأراضى لإنشاء مستودعات جديدة خاصة بالإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.