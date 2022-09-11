رئيس «الرعاية الصحية»: تعظيم موارد الهيئة يصب فى صالح تحسين بيئة العمل

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بالعمل على تعظيم موارد الهيئة، لافتا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية، ومنها مشروع السياحة العلاجية "نرعاك فى مصر"، إضافة إلى تحسين دورة المطالبات المتعلقة بالخدمات المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، خلال اجتماعه، مع لجنة "تعظيم موارد الهيئة" لمتابعة تطورات ومؤشرات العمل باللجنة، أن تعظيم الموارد يضمن استمرارية توفير بيئة جاذبة للعمل لمقدمى الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وشعور المواطن بوجود خدمات طبية متقدمة عالية المستوى، كما يسهم فى تشجيع الاستثمار بمجال الرعاية الصحية فى مصر.

واستعرض الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة فى التقييم الفعلى لإدارة دورة الإيرادات RCM بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، مع عرض جميع التوصيات لتذليل أية معوقات قد تواجه إدارة دورة الإيرادات بشكل صحيح ودقيق وعلى أعلى مستوى.

وتناول الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة فى وضع آلية جديدة لإدارة دورة الإيرادات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، والمسار الصحيح والدقيق لها، ووضع ضوابط الإشراف عليها، إضافة إلى خطط تدريب الكوادر اللازمة لها.

وأثنى السبكى، على نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها لرفع كفاءة ودقة المطالبات، منوها أن اللجنة ستقوم بالعديد من المهام لذلك، ومنها وضع وتنفيذ آلية إدارة دورة الإيرادات والإشراف والتدريب عليها، إلى جانب متابعة إجراءات تسجيل المرضى للحصول على الخدمة، والإشراف على تنفيذ آليات استكمال الملف الطبى بشكل صحيح قبل خروج المريض لضمان استخراج فاتورة خدمات متكاملة، ومتابعة إجراءات عمل المطالبات بشكل دقيق.

وأكد أهمية ضبط إدارة دورة الإيرادات، والتى تهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات وتحسين دورتها، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمى خدمات الرعاية الصحية وضبط المطالبات بين هيئتى الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل، وذلك من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام فى رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

ولفت إلى إن ضبط عملية إدارة دورة الإيرادات تأتى ضمن جهود الهيئة الرامية إلى استدامة رفع مستوى الأداء وكفاءة التشغيل بالمنشآت الصحية وتعظيم موارد الهيئة، مما يضمن استمرارية السعى لتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة، والابتكار لتعزيز تحقيق رؤية الهيئة، بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.