الأمم المتحدة: مصر لديها خبرة واسعة فى دعم السلام والاستقرار بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى هنأ المبعوثة الأممية على توليها مهام منصبها، مشيرا إلى الأهمية التى توليها مصر لمنطقة القرن الإفريقى باعتبارها امتداد جيوستراتيجى للأمن القومى المصرى.

وأردف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق الى العديد من الملفات الهامة والقضايا المرتبطة بحالة السلم والأمن فى المنطقة، وعكست المناقشات حرص المسؤولة الأممية على الوقوف على رؤية مصر وتقييمها للأوضاع فى السودان وجنوب السودان وإثيوبيا والصومال وأمن البحر الأحمر، بالإضافة الى ملف سد النهضة وكيفية التعبير عن المصالح الإفريقية خلال قمة المناخ المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن سامح شكرى، أكد لمبعوثة السكرتير العام، حرص مصر الدائم على دعم استقرار منطقة القرن الإفريقى باعتبارها جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى، وهو ما يبرهن عليه الإسهام المصرى الكبير فى عمليات حفظ السلام فى القارة الإفريقية.

ومن جانبها، حرصت هنا تيتى، على التعرف على رؤية وزير الخارجية المصرى تجاه سبل حلحلة الأزمات السياسية فى المنطقة، مشيرة إلى أن مصر لديها خبرة واسعة وممتدة فى دعم السلام والاستقرار فى إفريقيا، واتصالا طيبة تؤهلها لتكون دوما داعمة لمقاصد وأهداف الأمم المتحدة.

وفى هذا السياق، كشف السفير أبوزيد، أن وزير الخارجية قدم عرضا مستفيضا للجهود التى تبذلها مصر لدعم الأشقاء فى السودان وجنوب السودان لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ودورها فى دعم الكوادر الصومالية والجنوب سودانية فى مجالات متعددة.

كما أعاد الوزير سامح شكرى، التأكيد على موقف مصر الثابت والمتمسك بضرورة التوصل الى اتفاق شامل حول سد النهضة فى أقرب وقت ممكن، نظرا لما يمثله بقاء الوضع الحالى من عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن، ولكن للأجيال القادمة.