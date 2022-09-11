مدبولى: عدد الراغبين فى المشاركة بمؤتمر المناخ ضعف النسختين السابقتين

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات متلفزة، إن الجهات كافة تعمل بوتيرة متسارعة، حتى تخرج مدينة شرم الشيخ بالشكل المطلوب أمام المشاركين فى مؤتمر المناخ. وأكد رئيس الوزراء أن عدد الراغبين فى المشاركة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ ضعف النسختين السابقتين، لافتا إلى أن مطار شرم الشيخ شهد أعمال تطوير شاملة. ووضح أن منظومة التاكسى الجديد تهدف إلى تحويل شرم الشيخ لمدينة ذكية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الدولة قدمت دعما كبيرا للقطاع السياحى.

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