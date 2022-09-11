مدبولى يوجه بسرعة تشغيل المحال التجارية بالممشى السياحى فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وخلال تجوله بمسار الممشى السياحى للتعرف على مكوناته، استمع رئيس الوزراء لشرح من محافظ جنوب سيناء خالد فودة حول هذا المشروع، الذى أشار إلى أنه جرى إنشاؤه على طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ويُعد نقلة حضارية سياحية بالمدينة، خاصة أن فكرة تصميم الممشى اعتمدت على توزيع العناصر برؤية نابعة من دراسة عناصر الصورة البصرية، وذلك من خلال تصميم علامة بصرية مميزة تهيئ السائح لدخول الممشى، وهذه العلامة البصرية بدورها تعطى مدلولا رمزيا يعبر عن الهوية البصرية للمدينة بصفة عامة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الممشى يعد أطول ممشى بجنوب سيناء باعتبار أن طوله يصل إلى 6 كيلومترات على جانبى الطريق أى بواقع 12 كيلومترا فرديًا، ويمتد من كازينو سيناء حتى قرية دلتا شرم، ويبلغ متوسط عرض الممشى الرئيسى من 10 أمتار إلى 15 مترًا، ويتضمن مسارا للدراجات، ومسارا للمشاة ومناطق جلوس، وأحواضا زراعية، وبعض العناصر الترفيهية المناسبة للمسار، كما يضم 83 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، و66 كشك بيع، ومنطقة ترفيهية تتضمن شلال مياه، ومسرحا مدرجا، ومطعم بانوراما، ومنطقة ألعاب أطفال، ومحلات خدمية.

كما يتضمن المشروع 57 برجولة خرسانية، و83 برجولة خشبية، فضلا عن 6 أماكن انتظار سيارات تستوعب 600 سيارة، ولفت خالد فودة إلى أنه من المُقرر الانتهاء من المراحل الثلاث للمشروع بحلول الشهر المقبل.

وفى أثناء تواجده بالممشى، تفقد الدكتور مدبولى أحد المحلات التجارية، وشدَّد على أهمية الإسراع بتشغيل المحلات التجارية، لخدمة زوار المدينة، وكذلك استعدادا لضيوف مصر خلال مؤتمر المناخ.