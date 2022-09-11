- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذى تقدمه لهم ولأسرهم، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً عنواناً للعطاء والوفاء جيلاً بعد جيل.
وقام الفريق أول محمد زكى بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقادة المكرمين الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى مختلف الأوقات والظروف، مؤكداً أن ما قدموه من عطاء وتضحيات لرفعة شأن الوطن سيذكرها التاريخ دائماً، مشيداً بدورهم فى خدمة القوات المسلحة وتماسكها فى مواجهة كل الصعاب، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية.
وأكد الفريق أول محمد زكى، أن رجال القوات المسلحة سيظلوا دائما على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم مهما تعاقبت الأجيال بكل شجاعة وشرف، ممضيفا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.
كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تقديراً لما تحملوه من مسؤولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء.
حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو وصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.