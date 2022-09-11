نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 رابط وشروط التسجيل من خلال moss.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات سهلة لطريقة إستعلام تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، حيث أنه من خلال الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي يمكن دخول الشخص المستفيد من المعاش للتمكن من استعلام تكافل وكرامة بالدخول إلى الموقع والتسجيل عن طريق الرقم القومي، فيجب على المستفيد الدخول اولا إلى موقع وزارة التضامن الجتماعي، ثم يقوم بالضغط على رابط استعلام تكافل وكرامة، فتظهر صفحة تطلب من المستفيد من معاش تكافل وكرامة إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على خدمة استعلام، وفي الأخير تظهر كافة المعلومات التي يحتاجها الأشخاص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

إستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 والشروط للتقديم

ومن خلال إستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 وعبر الموقع الرسمي حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض من الشروط للمتقدمين للاستفادة بمعاش تكافل وكرامة وهي:

التقدم للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.

المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي سارية وعليها عنوان الافراد من سن 18 سنة فأكثر.

صورة قسيمة الزواج او الطلاق.

صورة شهادة الميلاد لجميع افراد الاسرة مميكنة للافراد اقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين مميكنة مسجل عليها مكتب التموين ان وجدت.

قيد مدرسي لجميع الطلاب من سن 6 الي 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

صورة وشهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصية للأيتام.

تكافل وكرامة 2022 موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وبعد أن وضحنا لكم ماتم بخصوص إستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، يعتبر تكافل وكرامة هو معاش شهري تصدره الدولة، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك المرأة المطلقة والمرأة الأرملة، ويتم الاستفادة من المعاش والحصول عليه عن طريق تقديم الأوراق إلى وزارة التضامن الاجتماعي، فيبحث الكثير من الناس معدومي الدخل وأصحاب الدخول القليلة والمحتاجين وكما ذكرنا الأرامل والمطلقات، عن دعم من الدولة لسد احتياجتهم، ويذكر أن قيمة الدعم المادي الذي يتم انفاقه على المواطنين وقل إلى 48 مليار جنيه، واستفاد منهم 2 مليون مواطن، ومعاش تكافل وكرامة ليس من حق الذكور فقط بل من حق المرأة الحصول عليه، حيث يسمح للمرأة المتزوجة الحصول عليه في بعض الحالات الاستثنائية.