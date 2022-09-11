محمود محيى الدين: 4471 مشروعا تتنافس بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مؤتمر المناخ COP27 يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات ذات الصلة بتغير المناخ.





وأشار إلى أن النهج الذى تتبناه الرئاسة المصرية لقمة المناخ يركز على التطبيق وتحويل التعهدات الى تنفيذ والمشروعات إلى استثمارات.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمنتدى البيئة والتنمية الذى ينظمه المجلس العربى للمياه بالتعاون مع وزارة البيئة، وتحت رعاية وزارة الخارجية المصرية بعنوان الطريق الى قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك بحضور وزير الخارجية والرئيس المعين لقمة المناخ سامح شكرى، وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وزير الرى الدكتور هانى سويلم والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس العربى للمياه دكتور محمود أبو زيد.

وأبرز الدكتور محمود محيى الدين، عددا من أولويات العمل المناخى التى يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وتحديدا تبنى نهج شامل ومتكامل يعالج أزمة المناخ فى اطار التنمية المستدامة يشمل حشد الاستثمارات ايضا فى قطاعات المياه والطاقة مما يسهم فى مواجهة الفقر المدقع وتوفير فرص عمل.

ونوه الدكتور محيى الدين، بضرورة دمج البعد الإقليمى لدفع أجندة العمل المناخى، مشيرا إلى مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مع اللجان الإقليمية الخمسة بالأمم المتحدة ورائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر بعقد 5 منتديات إقليمية لحشد تمويل لمشروعات المناخ، وأنه جرى بالفعل عقد 3 منتديات بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتجاوز عدد المشروعات المقدمة فيها الثلاثين مشروع فى مجالات التخفيف من الانبعاثات والتكيف من آثار تغير المناخ. وانه من المقرر انعقاد المنتدى الاقليمى الرابع للدول العربية فى منتصف سبتمبر وسينعقد المنتدى الأخير بجنيف خلال شهر أكتوبر.

وأشار محيى الدين، إلى ضرورة توطين التنمية المستدامة والعمل المناخى، حتى يشعر عموم الناس بثمار العمل المناخى ومخرجات قمم المناخ.

وفى هذا الصدد، أشار محيى الدين، إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات المصرية حيث تجاوز عدد المشروعات المقترحة 4471 مشروعا حتى 8 سبتمبر.

ولفت إلى استمرار العمل لاختيار أفضل المشروعات على مستوى المحافظات فى 6 فئات مختلفة.

وفيما يتعلق بالتمويل، شدد محيى الدين على ضرورة تقليل الاعتماد على الاقتراض والاستفادة من مستجدات أسواق الكربون والسندات الخضراء حيث إن الدول النامية هى الاكثر معاناة من تبعات التغير المناخى.