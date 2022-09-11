رئيس الوزراء يتفقد الحديقة المركزية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - واستمع رئيس الوزراء من خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لشرح حول الجهود المبذولة لتطوير الحديقة المركزية ومجمع "المول" والبنوك بمدينة شرم الشيخ، موضحا أن الحديقة تقام على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة حى النور بجوار مجلس المدينة الجديد، وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا، وعددا من البنوك ونافورات حديثة، فضلا عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية والتى تعتبر متنفسا واسعا لزوار وأهالى وضيوف مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن المشروع يشمل زراعة مساحة 18 فدانا، بواقع 500 نخلة، و5500 شجرة، حيث تسهم هذه المساحات الخضراء فى امتصاص 1170 طن/سنويا من الكربون.

كما تابع رئيس الوزراء معدلات ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد، كما تفقد مركز الطوارئ للشبكة الموحدة، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، والمكاتب الإدارية، وأعمال التشجير والزراعات والتجميل بمجلس المدينة.

وفى هذا الإطار، أكد محافظ جنوب سيناء أن مبنى مجلس المدينة الجديد يعتبر من المبانى صديقة البيئة، كما يعد من المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.