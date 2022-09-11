اجتماع القاهرة الدستورى الإفريقى: القانون الدولى أرسى فكرة حسن الجوار

جدة - نرمين السيد - أكد المشاركون فى أعمال اليوم الثانى لـ "اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية"، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك فى أعماله وفود من 40 دولة إفريقية، أن القانون الدولى أرسى فكرة التعاون وحسن الجوار وضرورة الاستخدام المنصف والعادل للثروات والموارد المشتركة بين الدول المتجاورة، حرصا على استفادة جميع الدول وعدم تعرض الدول الأخرى التى تشترك فى الموارد الواحدة لأى ضرر.





جاء ذلك فى الجلسة التى عُقدت اليوم تحت عنوان "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها" والتى أدارها المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدث فيها الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا، ورئيس محكمة النقض ببوركينا فاسو المستشار مازومبى كوندى، والمستشار محمد خيرى النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وشدد المشاركون، فى أعمال الاجتماع، على أحقية دول القارة الإفريقية فى أن تستغل مواردها وثرواتها الطبيعية فى سبيل تحقيق التنمية لشعوبها، دونما الاستئثار بتلك الموارد وبما يحول دون وقوع أضرار بالدول الأخرى التى تشترك معها فى الموارد، مشيرين إلى أن القانون الدولى تطرق على نحو تفصيلى لمسألة تنظيم العلاقات بين الدول على مستويى البحار والأنهار الدولية المشتركة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن دول القارة الإفريقية يحق لها أن تستغل مواردها الطبيعية فى إطار خطط التنمية المشروعة، وأن توجه عوائدها لصالح الشعوب، مع الحرص فى المقابل على التعاون المشترك مع بقية الدول إذا كانت بعض هذه الموارد مشتركة مع دول أخرى.

وأوضح أن مصر جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية، وتحرص على التعاون المشترك مع كافة دولها بما يحقق مصالح الشعوب على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أن القانون الدولى يهتم بتنظيم علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الدول المتجاورة والتى تتشارك المورد الواحد، وأن هناك مبادئ مستقرة وضعت موضع الاعتبار فى هذا الشأن وفى مقدمها "الاستخدام المنصف والعادل للثروة"، موضحا أنه لا يُمكن لدولة أن تستحوذ لنفسها وحدها على المورد دونما اعتبار لمصالح الدول الأخرى التى تشترك معها فى ذات المورد.

وأضاف أن الدول يجب أن تضع فى اعتبارها كيفية الاستخدام المتوازن للموارد المشتركة ومصالح الدول التى تشترك فى تلك الموارد وتنظيم استغلالها وحقوق الشعوب، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعايير والتدابير الدولية فى هذا الشأن من بينها مدى توافر موارد بديلة وعدد السكان ومستوى الاعتماد على هذا المصدر (المورد) فى تحقيق التنمية وعدم إحداث أى ضرر.

وأكد أنه حينما تقوم أى دولة باستخدام موارد مشتركة، فإنه من الضرورى الإخطار المسبق والتشاور مع بقية الدول التى تستفيد من هذا المورد، وتقديم المعلومات كاملة وتوفيرها للدول، مشيرا فى هذا الصدد إلى أهمية تشجيع البحث العلمى المشترك والاعتماد على الكوادر البشرية وتنمية الفكر من خلال الباحثين؛ الأمر الذى من شأنه الحفاظ على الموارد المشتركة وضمان استدامتها واستفادة الأجيال المستقبلية منها.

وشدد على أن مصر حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية، وأن تكون مشروعات التنمية شأنا مشتركا بين مختلف دول القارة، بما يفتح آفاقا للتعاون الاقتصادى، وألا تكون مشروعات التنمية سببا للخلاف بين دول الجوار فى القارة، بما حقق الصالح العام.