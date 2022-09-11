وزير التعليم العالى يوجه بضرورة استعداد الجامعات لبدء الدراسة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب رقم 100، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد لطيف، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس، بكلية التربية جامعة عين شمس.

فى بداية الاجتماع، وجه المجلس خالص التهنئة للدكتور أيمن عاشور على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مُتمنين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين التعاون معه للاستمرار فى جهود تحقيق التطور المنشود فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى.

وفى كلمته، قدم الوزير الشكر لأسرة جامعة عين شمس، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، التى ناقش خلالها عددًا من الموضوعات المهمة الخاصة بقطاع شؤون التعليم والطلاب على مستوى الجامعات الحكومية.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمد عبدالنعيم بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، وكذلك تكليف الدكتور أحمد عبدالمولى، للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، متمنين لهما مزيدًا من التقدم والازدهار، وتحقيق الإنجازات فى قطاع شؤون التعليم والطلاب.

ومن جانبه، استعرض الدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بوزارة التعليم العالى، خطوات الإعداد للخطة الخمسية التاسعة للبعثات (2022 - 2027)، وكذلك وضع الشروط والمعايير لاختيار الدارسين فى المجالات والتخصصات التى تهدف لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتذليل كل العقبات التى قد تواجه الدارسين فى الخارج، لتحقيق أقصى استفادة علمية مُمكنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تشمل برامج جديدة لطلاب الابتعاث خلال المرحلة الجامعية الأولى للدراسة والتدريب فى أرقى الجامعات والمعاهد العالمية، مؤكدًا أن هذه الخطة تدعم البرامج الدراسية المشتركة والاتفاقيات الدراسية بين الجامعات المصرية والأجنبية من خلال ابتعاث الطلاب لفصل دراسى واحد أو أكثر فى الجامعات الأجنبية.

كما استعرض الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى، تقريرًا حول أفضل الحلول لإصدار الشهادات المؤمنة لخريجى الجامعات، تماشيًا مع دعم خطة التحول الرقمى بالجامعات لتحسين الخدمات الإلكترونية المُقدمة للطلاب والخريجين، وأن هناك تعاونا بين الجامعات ومركز الإصدارات المؤمنة لطباعة شهادات التخرج بصورة مؤمنة، حيث تم طباعة ما يزيد على 700 ألف شهادة خلال العامين الماضيين، كما أن هناك تعاونا لإنشاء مراكز البيانات البيرومترية بهدف إعداد قواعد بيانات بيرومترية للطلاب.

وخلال الاجتماع، تناول المجلس المُقترحات المُقدمة من الجامعات بشأن الجداول الزمنية للبرامج والأنشطة التوعوية، والتى تستهدف تنمية وعى الشباب الجامعى بكل التحديات التى تواجه الوطن والأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.

واستعرض المجلس ما اتخذته الجامعات من إجراءات حول مُساهمة الطلاب فى إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية (الطلاق – الزواج العرفى – المخدرات – سماحة الأديان – ضعف الروابط الأسرية)، حيث قامت الجامعات بعقد العديد من الندوات التوعوية وعقد لقاء طلابى لتعريفهم بأهمية دورهم فى المساهمة فى حل المشكلات الاجتماعية، وتنظيم الاتحادات الطلابية للكليات برنامج ندوات لكل المشكلات الاجتماعية، وإطلاق مسابقة أفضل بحث اجتماعى على مستوى الجامعة فى كل المشكلات الاجتماعية المعاصرة، وتنظيم ندوة مركزية لعرض أبحاث الطلاب الفائزين فى مسابقة البحوث الاجتماعية.

ووافق المجلس على توفير بوسترات وكُتيبات للتوعية ببعض المخاطر التى تواجه المجتمع المصرى، ونشرها فى أماكن تجمع طلاب الجامعات.

واستعرض المجلس تقريرًا حول المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية للجامعات، والذى أقيم بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبى للاتحاد الرياضى المصرية للجامعات، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضى للجامعات، والذى استضافته جامعة الإسكندرية خلال الفترة من 6 أغسطس وحتى 11 أغسطس 2022 بمشاركة 21 جامعة.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول تطور مجلس شؤون التعليم والطلاب منذ أوائل التسعينيات وحتى الآن، وذلك على مستوى الأنشطة والفعاليات بالجامعات الحكومية، وكذلك وضع الرؤية المُستقبلية لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن رفع الأداء التعليمى والخدمى للطلاب، لتلبية احتياجات المجتمع من الابتكار والإبداع من خلال توفير بيئة تعليمية مُتميزة.