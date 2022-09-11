محافظ المنيا يتفقد أعمال النظافة وتطوير مستشفى الحميات والصدر

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة من المقلب الوسيط بدمشير بمركز المنيا، ونقلها للمقلب العمومى بالصحراوى الغربى "خارج الكتلة السكانية"، كما تفقد أعمال التطوير بمستشفى الحميات والصدر وانتظام الخدمة الطبية.





جاء ذلك خلال جولة لمحافظ المنيا، اليوم الأحد، على مستشفى الحميات والصدر بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الذى شهدته المستشفى، وللاطمئنان على الوضع الصحى وانتظام الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

وقال محافظ المنيا، إن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، موضحا أن أعمال التطوير ستساهم بشكل كبير فى تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، فى جميع قطاعاتها، من مبانى، وإنشاءات، وبنية أساسية وأجهزة، ومستلزمات طبية، فضلا عن تدريب الفرق الطبية.

شهد المحافظ خلال جولته بالمستشفى، تفعيل وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى صدر المنيا، والتى تهدف إلى توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبى عن بعد بوحدات مركزية بالمستشفيات الجامعية، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية من كبار الأطباء الاستشاريين بالمستشفيات الجامعية، دون تحمل عبء السفر والانتقال.

وتابع محافظ المنيا، أعمال التطوير بمستشفى صدر المنيا، حيث تم إضافة 17 سرير رعاية و11 سرير داخلى للمستشفى، كما تفقد المحافظ تطوير شبكة المحولات الكهربائية.

وتفقد المحافظ مستشفى حميات المنيا، حيث شملت الجولة تفقد أقسام الأشعة والتحاليل والكلى والاستقبال والصيدلية وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير وتسكين الخدمات بالمبانى الجديدة وذلك للتأكد من انتظام الخدمة بالمستشفيات عقب انتهاء أعمال التطوير، وتأكد المحافظ من كفاءة شبكات الأكسجين للآسرة، كما التقى بعدد من المواطنين، حيث استمع لشكواهم، ووجه وكيل وزارة الصحة بحلها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وحول أعمال النظافة بالمحافظة، أكد المحافظ على الاهتمام بالنظافة ورفع كافة المخلفات والحفاظ على المظهر اللائق، لتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث، مشيرا إلى أن المحافظة تتخذ عدد من الخطوات لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، كما وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة والإشغالات داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز بهدف الارتقاء بالحالة العامة وتنظيم حركة السير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال تبطين ترعة الصفصافة على طريق دمشير، ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وشدد على إزالة كافة المخلفات فور الانتهاء من أعمال التبطين بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال التبطين، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والقرى.