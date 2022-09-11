إزالة قاعات أفراح وفوتوسيشن مخالفة بأبو النمرس  

جدة - نرمين السيد - وقد شنت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة على قاعات الأفراح بذلك القطاع للوقوف على مدى قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية فى إطار تكليفات أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى ذلك الشأن.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات تأتى فى إطار تحقيق الانضباط وضمان الالتزام بكل الإجراءات المنظمة للعمل والتشغيل والحماية المدنية حفاظاً على السلامة العامة.

وأزال مركز ومدينة أبو النمرس القاعة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتصدى بكل حزم لجميع مخالفات البناء والتعديات.

كما تم ضبط أعمال تحويل فيلا إلى قاعات أفراح ومناسبات تحت اسم "دار عمر" بطريق المريوطية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس تم رصدها، وقد تمت إزالة اللافتات المخالفة التابعة لها ورفع المحتويات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ الجيزة علة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة فى مواجهة مخالفات البناء ومنع التعديات بكل صورها، مشدا على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا.

وستواصل محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.