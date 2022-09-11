رئيس الوزراء من شرم الشيخ: السيارات الكهربائية تحظى بقبول واسع من المواطنين

جدة - نرمين السيد - ويرافق رئيس الوزراء فى الجولة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات ومسئولى الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.

وخلال الجولة، استقل رئيس الوزراء إحدى السيارات الكهربائية الملاكى التى يجرى شحنها وقام بتجربتها، مشيدا بإحدى "ماركات" السيارات التى يتم تجميعها داخل مصر، لافتا إلى أن هذه "الماركة" تحظى بقبول واسع من جانب المواطنين المصريين وخاصة الشباب، خاصة أنها إحدى العلامات التجارية المشهود لها بالكفاءة فى السوق.

وقال رئيس الوزراء، إن التصنيع المحلى لهذه السيارات سيتيح انتشارها بصورة أكبر، خاصة أن استخدامها يوفر أكثر من 30% من التكلفة مقارنة بالسيارات التى تعمل بالبنزين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية المشروعات الداعمة للتحول الأخضر، واتباع الممارسات المُثلى فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل الحفاظ على البيئة، والتصدى للتغيُّر المُناخى.

من ناحيته، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذى لمحطات شحن السيارات الكهربائية، موضحا أنه تم اختيار 18 موقع محطة شحن للسيارات الكهربائية، تحتوى على 116 نقطة شحن، وتم توصيل جميع الكابلات لجميع الشواحن المطلوبة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 4 محطات بنسبة تنفيذ 100%، وجار العمل بعدد 14 محطة ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 60%، ومن المُقرر الانتهاء من جميع نقاط الشحن فى 30 سبتمبر الجارى.

وأوضح الوزير أن مشروع "منظومة النقل الحضرى المستدام لمدينة شرم الشيخ" يتكون من: أسطول الحافلات الكهربائية، وجراچ مُزوَّد بمحطة شحن كهربائى، و3 محطات رئيسة، و300 محطة وسيطة ذكية، ومركز التحكم فى العمليات، ومركز المراقبة الأمنية، و6 سيارات متابعة ميدانية.

وأضاف أنه جرى تدبير عدد 260 حافلة؛ بواقع 140 حافة تعمل بالغاز الطبيعى، و120 أتوبيسا يعمل بالكهرباء.

كما تفقد رئيس الوزراء إحدى محطات شحن الأتوبيس الكهربائى، حيث استمع إلى شرح من مسئولى المشروع حول مكوناته التى تضم محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية الواقعة على مساحة 55200 م2 وتتكون من منطقة الشحن والمظلات سعة 140 أتوبيسا كهربائيا، ومنطقة محولات الجهد المتوسط، ولوحات تغذية الشواحن، ومنطقة المبنى الإدارى وصالة الانتظار.

وأضاف مسؤولو المشروع أن منطقة شحن الأتوبيسات تتكون من 70 شاحنا ينقسم إلى 28 شاحنا قدرة 120 كيلو وات و42 شاحنا قدرة 60 كيلو وات، فيما تضم منطقة محولات الجهد المتوسط محولا، طاقة 2 ميجا بواقع 6 محولات محلية الصنع، وموزع 22 كيلو فولت.

وأشاروا إلى أن إجمالى نسبة المكون المحلى فى المشروع بلغت 85% حتى الان، وستصل هذه النسبة إلى 100% بنهاية العام 2022 2023، موضحين أن نسبة الإنجاز فى المشروع وصلت إلى 91%، وسيكون التشغيل التجريبى للمحطة بالكامل 15 أكتوبر المقبل.

كما جرى شرح موقف إنشاء المبنى الإدارى لمحطة شحن الأتوبيس الكهربائى الذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، ويقام المبنى على مساحة 4700 م2، مقسم داخليا إلى 3 قطاعات، كل قطاع مكرر ويتكون من دور أرضى + دور أول، كما يضم المبنى ساحة انتظار سيارات على مساحة 7500م2 سعة 146 سيارة.