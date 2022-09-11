وزير القوى العاملة يبدأ لقاءاته مع اللجان النقابية بالمديريات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 02:26 مساءً - أكد وزير القوى العامله حسن شحاته على انه حريص علي لقاء أعضاء اللجان النقابية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات ،للتعرف على اهم المشاكل التي تواجههم ،والعمل على حلها حتى يتسنى للمديريات القيام بدورها في خدمة المواطنين ،و تفعيل دور أجهزة التفتيش لخلق توازن في علاقات العمل بين طرفي الانتاج، مما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج ،والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم الاحد بديوان عام الوزارة ،بأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة ،واستمع خلال اللقاء، الي طلبات العاملين بالمديرية التي استعرضها ممثليهم ،و تضمنت تحديات تواجههم أثناء تأدية اعمالهم،وقدموا رؤيتهم لتفعيل أداء المديريات خاصة في مجال التفتيش وعلاقات العمل ،وتطبيق وتفعيل منظومة التحول الرقمي لجميع ادارات المديريات والمناطق والمكاتب التابعة لها ،والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتدريبه على كافة أشكال المفاوضة الجماعية وعلاقات العمل،اضافة إلى بعض المطالب الأخرى الداعمة للعاملين بالمديرية ،من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن ..

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة : فريدة البشير رئيس اللجنة، وشيماء عبدالله أمين الصندوق، ومحمد السيد أحمد أمين عام اللجنة، ومحمود غنيمي ،ومحمد طه ،وحسين سيد أعضاء اللجنة .

وقدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير للوزير على حرصه واهتمامه بالاستماع الي مشكلات المديريات ومقترحاتهم لتطوير أداء الأعمال، وتقديم الحلول للعديد منها لتحقيق مزيد من العمل لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة..