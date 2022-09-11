مصر تستضيف دورة تدريب المدربين العسكريين (Training of Trainers) للقوة الأفريقية الجاهزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 02:26 مساءً - إستضافت مصر دورة تدريب المدربين العسكريين (Training of Trainers) للقوة الأفريقية الجاهزة لتدريب كوادر مدربين من ممثلى الأقاليم الأفريقية الخمسة لتولى مسئولية تدريب القوات المشاركة فى المهام التابعة لعمليات دعم السلام الأفريقية والتى تعقدها مفوضية الإتحاد الأفريقى بالقاهرة خلال الفترة من 29 / 8 / 2022 وحتى 9 / 9 / 2022 .

وتضمنت الدورة التدريبية العديد من المحاضرات والنقاشات عن تدريب المكون العسكرى لقوات دعم السلام الأفريقى ومبادئ القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ، وكذلك كيفية تدريب القوات على إجراءات السلامة والأمن وقواعد السلوك والإنضباط ، والتحديات التي تواجه القوات فى عمليات دعم السلام .

وتستهدف الدورة التدريبية تدريب ورفع مستوى عدد من الكوادر المدربين من ممثلى كافة الأقاليم الأفريقية الخمسة ، وكذلك إطلاعهم على أحدث طرق تدريب عناصر ما قبل النشر للمشاركة فى البعثات التابعة لعمليات دعم السلام الأفريقى .

يأتى ذلك تأكيداً على الدور المصرى الفعال فى مجال السلم والأمن الإفريقى والإلتزامات المصرية تجاه القارة الإفريقية .