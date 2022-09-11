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”القوى العاملة” و”الكنيسة القبطية” يدربان خادمات التربية بالكنسية على السلامة والصحة المهنية.

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 02:26 مساءً - قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية بتنفيذ يوم تدريبي في إطار برنامج " إطلاق قدرات النشء " الذي تنفذه الاسقفية لأكثر من 35 متدربة من خادمات التربية بالكنسية ، بهدف تمكينهم من تقديم المفاهيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية للأطفال بطرق وأفكار مبتكرة .

وأوضحت الوزارة ان اليوم التدريبي تناول توضيح اهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية والمخاطر التى يمكن ان تواجه الاطفال في الأماكن المختلفة ، وأسس مكافحة الحريق وكيفية استخدام طفاية الحريق ، وذلك من خلال ورش عمل وأنشطة تفاعلية مختلفة ، وقدم التدريب الكيميائي أشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة .

يذكر ان التدريب يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الكنيسة والوزارة ، وفي ظل توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، ونيافة الانبا يوليوس اسقف الخدمات العامة والاجتماعية و المسكونية بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كل قطاعات العمل ، والتوعية بأهدافها والمخاطر الموجودة فى تلك البيئة وكيفية مواجهتها .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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