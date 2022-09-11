5 مميزات لـ كارت السائح الذكى (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أهم مزايا كارت السائح الذكى لإدارة كافة التعاملات السياحية التى يتم استخدامها من قبل السائحين، حيث تتيح المنظومة للمستخدمين آلية لحجز كل الأنشطة السياحية وحجز الفنادق من خلال منظومة مؤمنة ومتطورة.
ويتم إصدار كارت يحمل كافة بيانات السائح ويتم شحنه بمبلغ مالى ليستطيع السائح استخدامه فى عمليات الشراء والدفع الإلكترونى المتاحة على التطبيق، وفى الوقت نفسه يتم عرض كافة المعاملات السياحية على مؤشرات أداء ومراقبة أعمال الشراء، كما يتم ربط الكارت على منظومة التحصيل الإلكترونى المؤمن.
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