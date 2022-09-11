مدبولى يتفقد مشروع خزانات المياه الاستراتيجية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وينفذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، من خلال الجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة جنوب سيناء.

ورافق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعددا من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء ومسئولى الوزارة والجهات المعنية.

وأكد مدبولى، أن هذه الجولة تستهدف الاطمئنان على تحسين مستوى خدمات المرافق، فى إطار الاستعدادات الضخمة التى تجريها الدولة حاليا، ممثلة فى الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار حول مشروع خزانات المياه الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه يتكون من 8 خزانات، بسعة 80 ألف م3، وبتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة بنسبة تنفيذ 90%، ويضم المشروع 6 خزانات بسعة 10 آلاف م3 للخزان الواحد، كما يضم خزانين آخرين جرى الانتهاء منهما، وخط مياه قطر 450 مليمترا، وبطول نحو 16 كيلو مترا، حيث تم توسيع سعة الخزانات لتأمين مياه الشرب.

من جانبه، عرض إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى، الذى تبلغ طاقته 7500 م3/ يوم، ويصل عدد المستفيدين منه إلى نحو 20 ألف مستفيد، بتكلفة 100 مليون جنيه.