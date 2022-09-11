«حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 53 قافلة طبية مجانية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمناطق البيطاش مركز العجمى محافظة الإسكندرية، والسيل الريفى محافظة أسوان، وفلسطين مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع عبدالغفار ‏أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومى 12 و13 سبتمبر بمناطق واقد مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وغوط الوز مركز برانى محافظة مطروح، والديمقراط مركز أرمنت محافظة الأقصر، ومركز طبى طرة محافظة القاهرة، وأبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ومركز شباب البحيرات مركز فايد محافظة الإسماعيلية، والعور مركز سمالوط محافظة المنيا، ورأس الخليج مركز شربين محافظة الدقهلية.

وقال إنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الهانوفيل حى العجمى محافظة الإسكندرية، والتتالية مركز القوصية محافظة أسيوط، وكومبرة حى كرداسة محافظة الجيزة، وشرق بولاق مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وذلك فى يومى 13، و14 من الشهر نفسه.

ونوه عبدالغفار إلى إطلاق 13 قافلة طبية أخرى يومى 14 و15 سبتمبر بمناطق ميت السراج مركز المحلة أول محافظة الغربية، ورفاعة مركز قوص محافظة قنا، والمثانى مركز النجيلة محافظة مطروح، والقرية بالدوير مركز طما محافظة سوهاج، ومركز طبى بالأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، وحماطة - أبو غصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والتضامن مركز سمسطا محافظة بنى سويف، وعزبة سليم مركز إدفو شرق محافظة أسوان، وكفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية، والزعفرانى مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والرويسات، مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، ومنشية ناصر مركز كفر سعد محافظة دمياط، ومنقطين مركز سمالوط محافظة المنيا.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق قافلة يومى 15 و16 سبتمبر بمنطقة العزازى القديمة مركز الصالحية محافظة الشرقية، و4 قوافل طبية أخرى، بمناطق وادى مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، واتريس حى منشأة القناطر محافظة الجيزة، والحوامدية الجديدة مركز المحلة أول محافظة الغربية، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، يومي 16 و17 سبتمبر.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى، يومى 17 و18 سبتمبر بمناطق أم دومة مركز طما محافظة سوهاج، وعزبة نيل مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، ودملو مركز بنها محافظة القليوبية، والمحمودية مركز اطسا محافظة الفيوم، ونجع حسن مركز القوصية محافظة أسيوط، كما سيتم إطلاق 3 قوافل أخرى بمناطق أبيس 2 مركز شرق محافظة الإسكندرية، وأم الحويطات - قرية النصر مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وخريت 2 مركز نصر النوبة محافظة أسوان، يومى 18 و19 من الشهر نفسه.

واستطردت أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومى 19 و20 سبتمبر بمناطق العديسات بحرى مركز الطود محافظة الأقصر، ومركز طبى الكهرباء حى المعصرة محافظة القاهرة، ووحدة أبو صوير البلد بأبو صوير محافظة الإسماعيلية، والمعدية مركز إدكو محافظة البحيرة، ودلجا مركز ديرمواس محافظة المنيا، ووحدة ميت جابر مركز بلبيس محافظة الشرقية، وشماس مركز برانى محافظة مطروح، وأبو المعاطى الباز مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية.

واختتمت أنه سيتم 4 قوافل يومى 20 و21 سبتمبر بمناطق إسنيت مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ومركز القوصية محافظة أسيوط، والزعفرانة مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، وهرم سيتى حى 06- أكتوبر محافظة الجيزة.