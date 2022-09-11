نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للقطاع الحكومي والخاص وقيم الزيادة المالية لأصحاب المعاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون حول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 في مصر لموظفي الحكومة والخاص والبنوك وبالأخص أننا اقتربنا من يوم منتصف الشهر، ويهتم الموظفون خلال تلك الفترة بمعرفة موعد الصرف للمستحقات، وكذلك يهتم أصحاب المعاشات بمعرفة مواعيد استحقاقاتهم المالية الشهرية، وهو ما سنتطرق له تباعًا بالآتي من الفقرات القادمة، مع التطرق لجداول المواعيد الشهرية لاستحقاق المعاشات.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 في مصر

ستبدأ المواعيد الخاصة بصرف الرواتب لشهرنا الجاري سبتمبر ستكون يوم الأربعاء وهو الموافق ليوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022 م وسيتم الصرف للرواتب لكافة العاملين بعدد ثلاثة وثلاثين 33 وزارة وهيئة من الهيئات الحكومية، وفي اليوم التالي 23 من سبتمبر سيتم صرف دفعات أخرى من الرواتب للموظفين والعاملي في قطاعات ووزارات وهيئات الدولة الحكومية، ويبلغ عددهم ثلاثة وثلاثين 33 وزارة وقطع وهيئة، وبقية الوزارات والهيئات الأخرى ستكون في أيام 25، 26، 27 من شهر سبتمبر الجاري.

المواعيد الخاصة بصرف المعاشات

يتابع كل من يحق له صرف معاش شهري من أي وزارة، و قطاع حكومي المواعيد التي قد حددتها كل جهة معنية لبدء استحقاق تلك الرواتب، وفيما يلي أبرز المعلومات حول المعاشات المستحقة لشهر سبتمبر:

البدء في صرف قيم المعاشات بالأول من شهر أكتوبر المقبل.

ثم وضع قيم المعاشات لمستحقيها بكافة الأماكن التي سيتم منه الصرف.

المعاشات سيكون عليها قيم مالية مضافة كزيادة مستحقة أقرتها الدولة.

قيم الزيادة المالية لأصحاب المعاشات

المعاشات سيكون صرفها بقيم مالية مضافة، حيث أن من يصرف معاش بقيمة ألف جنيه، ستكون قيمته الشهرية ألف مائة وثلاثين جنيه مصري. الذي يحصل على قيمة معاش ألفي جنيه، ستكون قيمته ألفين مائتين وستين جنيه مصري. الحاصل على قيمة معاش ثلاثة آلاف جنيه، سيصبح بقيمة ثلاثة آلاف ثلاثمئة وتسعين جنيه مصري. المعاش بالقيمة أربعة آلاف جنيه، سيكون بقيمة مالية تعادل أربعة آلاف خمسمائة وعشرين جنيه مصري. من يقوم بصرف معاش قدره خمسة آلاف جنيه، سيحصل عليه بقيمة خمسة آلاف ستمائة وخمسين جنيه مصري.

جدول شرائح المعاشات أكتوبر 2022