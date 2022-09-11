انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أحمد موسى يعرض تفاصيل جواب الإخوان: محدش فيهم عامل عنتر والان مع التفاصيل

أحمد موسى يعرض تفاصيل جواب الإخوان على الهواء

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد موسي بالتأكيد على أن جماعة الإخوان المسلمين، كانوا في فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك “كانوا بيسمعوا الكلام محدش فيهم عامل عنتر.. ولا السبع رجالة”، ولفت الانتباه إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ينفذون جميع التعليمات الخاصة بقيادتهم بدون أي تفكير”.

وقال أحمد موسى في مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” الذي يبث على قناة صدى البلد، أن قيادات الإخوان المسلمين كتبوا جواب من صفحة واحدة، وجاء فيه “ليس لدينا مانع من تولي جمال مبارك الحكم”، وأكد أن هذا الجواب يوجد في جهاز مباحث أمن الدولة فرع الجيزة ويوجد عندي.

وأضاف قائلاً “أحد قيادات الإخوان عندما أعطنى صورة من الجواب تأكدت أن الجواب صحيح، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تكذب وتبحث عن مصلحتها ولم يكن لديهم أي مشكلة في توريث الحكم لجمال مبارك، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تبحث عن مصلحة الجماعة فقط، وهدفهم الوصول إلى السلطة بأي ثمن حتى يدمروا الدولة”.