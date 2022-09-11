محافظة القاهرة: «فرصة» يدعم محدودى الدخل وذوى الهمم للاندماج بسوق العمل

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحديقة الأزهر، حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادى "فرصة" بمحافظة القاهرة كأحد روافد التنمية الاقتصادية لبرنامج "حياة كريمة" والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى المناطق الأولى بالرعاية.





وسلم محافظ القاهرة مشروعات لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، كما تضمن الحفل افتتاح ملتقا للتوظيف يضم 24 عارضا من كبرى الشركات يوفرون 200 فرصة عمل للشباب، كما تم تسليم بعض الأجهزة التعويضية لعدد من أصحاب الهمم.

وشارك فى الحفل إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعلاء رشاد السكرتير العام، وإبراهيم عوض السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد عبدالرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى، ود.عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن برنامج "فرصة" يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على الوظائف المناسبة استكمالا لمنظومة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية لمساعدة القادرين على العمل للانتقال من مرحلة الدعم إلى الاستقلالية المالية، كما يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل وذوى الهمم فى الاندماج بسوق العمل خاصة المستفيدين من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما يعمل البرنامج على تحقيق الاستقلال الاقتصادى من خلال توفير التدريبات اللازمة والتحفيز للحصول على وظيفة ملائمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن البرنامج يعمل على تأهيل وتدريب واختيار العناصر مع توفير كافة الإمكانيات المادية لإنجاح المشروعات، وتشكيل بيئة داعمة من ريادة الأعمال لتنمية المشروعات متناهية الصغر وإضافة قيمة تنموية ومالية لأصحاب هذه المشروعات.

وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة التضامن الإجتماعى فى تنفيذ برنامج "فرصة" الذى يتم فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة من برامج "تكافل وكرامة"، مشيرا إلى أن برنامج "فرصة" يساعد على توفير فرص عمل للأسر القادرة على العمل، سواء المستفيدة من الدعم أو غير المستفيدة، وذلك بالتوظيف فى العديد من الجهات، سواء الشركات أو المصانع، إضافة إلى تنفيذ أنشطة اقتصادية بتوفير أدوات الإنتاج أو نقل أصول ووحدات إنتاجية أو عن طريق أنشطة التدريب المهنى.

وتم خلال الحفل تسليم 14 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر، و9 شيكات لبدء المشروعات الصغيرة تتراوح قيمة الشيك من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، كما تم تسليم عدد 9 أجهزة تعويضية لذو الهمم.

وأشار الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ عدة برامج متنوعة تستهدف التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل الجديدة. ويعد برنامج "فرصة" أحد أهم هذه البرامج، حيث يوفر قروضا ميسرة تستهدف المواطنين الأقل دخلا، لتوفير حياة معيشية جيدة لهم بالتعاون مع المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أن برنامج فرصة يعد أحد أهم برامج التمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الإجتماعى، مشيرا إلى أن هدفه دعم المرأة والشباب والأسر محدودى الدخل من مستفيدى برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دمجهم فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب أو الحصول على فرصة عمل ملائمة، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية، وإتاحة فرص تمكين اقتصادى لكل فئات المجتمع وخاصة من السيدات والشباب وأصحاب الإرادة من ذوى الهمم، وكذلك تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة مع القطاع الخاص والأهلى، وتشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر بالإضافة إلى توفير فرص عمل.