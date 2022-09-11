الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر عربيا وإفريقيا فى استخدامات الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية، سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأحد، إينجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات محل اهتمام الجانبين ذات الصلة بعمل المناخ الدولى.





وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى حرص خلال المقابلة على تقديم التهنئة بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1972.

وأشاد الوزير بعمل البرنامج وجهوده فى مجالات البيئة وتغير المناخ، بما فى ذلك إصداره مؤخراً لتقريرين حول التكيُف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات، وهما التقريران اللذين تسترشد بهما الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 عند تناولها لهذه الموضوعات فى إطار التحضير الجارى للمؤتمر.

وأشار أبو زيد، إلى قيام الوزير شكرى خلال اللقاء باستعراض رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لشتى القضايا ذات الأولوية فى عمل المناخ الدولى، معرباً عن التقدير للتعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، وخاصةً فيما يتعلق بالإعداد والتحضير للمؤتمر والمبادرات التى سيتم الإعلان عنها خلاله.

ومن ناحيتها، شددت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على الدور الريادى الذى تضطلع به مصر على الساحتين الإفريقية والعربية فى مجال استخدامات الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخى، معربةً عن استعداد برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم كافة أشكال الدعم لمصر لضمان نجاح قمة المناخ القادمة.