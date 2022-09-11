وزير القوى العاملة يبدأ لقاءاته مع اللجان النقابية بالمديريات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أنه حريص على لقاء أعضاء اللجان النقابية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، للتعرف على أهم المشاكل التى تواجههم، والعمل على حلها حتى يتسنى للمديريات القيام بدورها فى خدمة المواطنين، وتفعيل دور أجهزة التفتيش لخلق توازن فى علاقات العمل بين طرفى الإنتاج، مما يسهم فى استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، والمشاركة فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير، صباح اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، واستمع خلال اللقاء، إلى طلبات العاملين بالمديرية التى استعرضها ممثلوهم، وتضمنت تحديات تواجههم أثناء تأدية أعمالهم، وقدموا رؤيتهم لتفعيل أداء المديريات خاصة فى مجال التفتيش وعلاقات العمل، وتطبيق وتفعيل منظومة التحول الرقمى لجميع إدارات المديريات والمناطق والمكاتب التابعة لها، والاهتمام بتنمية العنصر البشرى وتدريبه على كل أشكال المفاوضة الجماعية وعلاقات العمل، إضافة إلى بعض المطالب الأخرى الداعمة للعاملين بالمديرية، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن.

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة: فريدة البشير، رئيس اللجنة، وشيماء عبدالله، أمين الصندوق، ومحمد السيد أحمد، أمين عام اللجنة، ومحمود غنيمى، ومحمد طه، وحسين سيد أعضاء اللجنة.

وقدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير للوزير على حرصه واهتمامه بالاستماع إلى مشكلات المديريات ومقترحاتهم لتطوير أداء الأعمال، وتقديم الحلول للعديد منها لتحقيق مزيد من العمل لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة.