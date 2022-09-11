جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، إن الرئاسة المصرية للمؤتمر تسعى منذ اللحظة الأولى لتوليها هذه المهمة، إلى أن يمثل مؤتمر شرم الشيخ نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولى، للانتقال من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض.





جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم الأحد خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى "البيئة والتنمية لعام 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ" والذى ينظمه المجلس العربى للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية. وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكرى استعرض رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لعدد من الموضوعات ذات الأولوية فى عمل المناخ. وأضاف أن الوزير، أعرب عن تطلعه إلى ما سوف يسفر عنه المؤتمر من نتائج ومخرجات قيمة تسهم فى تعزيز الجهود الجارية لدعم عمل المناخ على نحو يصب فى صالح نجاح مؤتمر cop 27 وتحقيق النتائج المأمولة منه. وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر فى التوقيت الحالى لكونه يسلط الضوء على قضايا المياه وندرتها وعلاقة ذلك بقضايا التغير المناخى بشكلٍ عام، بهدف المساهمة فى الإعداد الموضوعى الجارى لمؤتمر COP27 المقرر عقده فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم. وشارك فى افتتاح المؤتمر وزيرا الكهرباء والطاقة والموارد المائية والرى والأمين العام لجامعة الدول العربية ورائد الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ والمنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ولفيف من كبار المسئولين ونخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: هدفنا أن يمثل «COP27» نقطة تحول فى عمل المناخ الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.