الحكومة: لا يوجد ما يسمى بالدولار الجمركى لرفعه أو خفضه

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز -بحسب بيان اليوم الأحد- مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركى، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركى حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه.

وشددت الوزارة على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى المصرى كل يوم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.