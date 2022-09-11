ضوابط صرف مقررات التموين بعد الدعم الاستثنائى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة يجرى صرف الدعم الاستثنائى، فى صورة حزمة من السلع، بدءًا من الشهر الجارى، لمدة ‏‏6 أشهر.

وقالت الوزارة إنه يجرى صرف 4 زجاجات بحد أقصى للبطاقة الواحدة، و8 كيلو سكر بحد أقصى ‏للبطاقة الواحدة، وكيلو أرز للبطاقة أقل من 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة عدد أفرادها ‏‏4 فأكثر، وعبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة أقل من ‏‏4 أفراد، و2 عبوة 800 جرام للبطاقة أكثر من 4 أفراد.

وأضافت أن السلع طبقًا لاحتياجات المواطن بما لا يتجاوز 5 جنيهات، والمستحقات التموينية بحد أقصى 4 مرات فى الشهر، والدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر