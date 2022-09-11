ضوابط صرف مقررات التموين بعد الدعم الاستثنائى (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة يجرى صرف الدعم الاستثنائى، فى صورة حزمة من السلع، بدءًا من الشهر الجارى، لمدة 6 أشهر.
وقالت الوزارة إنه يجرى صرف 4 زجاجات بحد أقصى للبطاقة الواحدة، و8 كيلو سكر بحد أقصى للبطاقة الواحدة، وكيلو أرز للبطاقة أقل من 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة عدد أفرادها 4 فأكثر، وعبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة أقل من 4 أفراد، و2 عبوة 800 جرام للبطاقة أكثر من 4 أفراد.
وأضافت أن السلع طبقًا لاحتياجات المواطن بما لا يتجاوز 5 جنيهات، والمستحقات التموينية بحد أقصى 4 مرات فى الشهر، والدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر
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