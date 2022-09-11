رئيس الوزراء يواصل جولته التفقدية فى شرم الشيخ لمتابعة استعدادات قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس مجلس الوزراء نشاطه اليوم فى مدينة شرم الشيخ بمتابعة عرض تقديمى لـ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ "Cop27".

وحضر العرض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ونواب وزراء الاتصالات والسياحة والبيئة، ونائب المحافظ، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجموعة من المستثمرين السياحيين، وعدد من قيادات ومسؤولى الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.

وفى بداية تقديمه للعرض، رحب محافظ جنوب سيناء، برئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين المرافقين، وقدم الشكر للحكومة على الدعم غير المحدود الذى تتلقاه المحافظة لمساندتها خلال الاستعدادات التى تجرى على قدم وساق لاستضافة مؤتمر المناخ، كما أكد أن هناك تعاونا ملموسا من جانب القطاع الخاص والمنظمات الدولية فى هذا الشأن.

ثم استعرض محافظ جنوب سيناء نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، بواقع 30 مشروعا، موضحا أن هناك 4 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وتتمثل فى منصة مضمار الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن، وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولى، وتأثيث مجلس المدينة، كما أن هناك مشروعات بلغت معدلات التنفيذ فى تنفيذها أكثر من 75% وتتمثل فى مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحى، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجى، ونقل المرافق المتعارضة.

وأضاف فودة أن نسب التنفيذ فى مشروعات أخرى بلغت معدلات تنفيذها 75% فأقل، وهى محطة مجلس المدينة، وطرق الرويسات، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرات بانورامية، والمرحلة الثانية من الهوية البصرية، والمبنى التجارى والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمنى، ومشروع الهوية البصرية (مرحلة أولى)، والعزب بالهجن، ومسجد الهجن، فضلا عن شبكة الطرق بقطاع السفارى، والقرية التراثية، والبيوت البدوية، وهناجر بديل الخردة.

كما تطرق المحافظ، خلال العرض، إلى نسب الإنجاز فى مشروعات: محطات النقل صديقة البيئة، وتطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمنى، والمرحلة الأولى من الهوية البصرية، وشبكة الطرق بقطاع السفارى، والقرية التراثية، والبيوت البدوية، وهناجر بديل الخردة.

وعقب ذلك، تحدث محافظ جنوب سيناء عن مشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية، وجهود المحافظة فى هذا الصدد، كما سلط الضوء على إمكانات مدينة شرم الشيخ فى المشاركة فى مبادرة التشجير الرئاسية.

وانتقل فودة بعد ذلك إلى الحديث عن ملامح مدينة شرم الشيخ الخضراء الذكية، قائلا: نسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

كما استعرض المحافظ الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة، من خلال مشروع التحول الأخضر نحو مُنشآت صحية صديقة للبيئة، موضحا أن مستشفى شرم الشيخ الدولى يعتبر أول مستشفى خضراء، كما تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تشكيل لجنة للإصحاح البيئى والاستدامة.

واستفسر رئيس الوزراء عن الموقف الحالى لمشروع الإنترنت فائق السرعة فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، حيث قدم المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، إجمالى ما تم تنفيذه في هذا المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يغطى 100 فندق، تم تنفيذ الإنترنت فى المناطق الخارجية لـ 93 فندقا، وجار استكمال المتبقى تباعا، كما تم تنفيذه داخل 69 فندقا، وجار تنفيذ ما تبقى من أعمال.

كما قدمت الدكتور إيناس سمير، نائب المحافظ، ملخصا عن الموقف الحالى لتشغيل منظومة التاكسى الذكى، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تتضمن الدفع الإلكترونى ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، تنفيذ شركة E-finance.

كما يتضمن التاكسى الذكى منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهى تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويجرى ربطها إلكترونيا عن طريق إدارة الإشارة بالقوات المسلحة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات هذه المنظومة أنها تعمل على تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ خلال فترة تواجدهم بها.

من جانبه، استعرض اللواء عمرو فاروق عبدالمجيد، مساعد مدير الإشارة، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية، دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى دعم مدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر COP27، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم إطلاق خدمة الشبكة وافتتاح مركز السيطرة الإضافى بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أنه تم توفير تغطية الشبكة الوطنية بنطاق محافظة جنوب سيناء بعدد 72 موقعا، منها 21 موقعا بمدينة شرم الشيخ، كما أنه سيتم تفعيل الرقم الموحد للطوارئ 112 بنطاق المدينة لخدمة الوفود الأجنبية من خلال إتاحته بـ 6 لغات، كما سلط الضوء على دور مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية فى استخدام الشبكة الوطنية فى أعمال تأمين فعاليات المؤتمر، وكذلك فى رصد التغيرات المناخية، من خلال الإنذار المبكر، والخريطة التفاعلية، وإتاحة البيانات المناخية.

وبدوره، تناول المهندس أحمد إبراهيم عبدالهادى، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الشركة العربية العالمية للبصريات، المنظومات الأمنية بمحافظة جنوب سيناء، حيث أشار إلى أنه جار حاليا تنفيذ منظومة الرصد المرئى على مستوى جميع مدن المحافظة، شاملة تأمين خطوط سير الحافلات السياحية، وكذا الربط بمركز الرصد الموحد للمحافظة بمدينة شرم الشيخ، كما يتم الربط بمنظومة الدولة الموحدة للتأمين بالرصد المرئي والشبكة الوطنية لخدمات السلامة والطوارئ، بالإضافة إلى ذلك فهناك ربط 6 مبانى رصد أمنى بـ 6 مدن، منوها إلى أن نسبة التنفيذ الحالية وصلت إلى 85% على مستوى المحافظة، و75% على مستوى مدينة شرم الشيخ، وجار الانتهاء من إنشاء مبنى الرصد المرئى الموحد، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذه خلال أكتوبر المقبل قبل انعقاد المؤتمر.

من جهته، قدم المقدم محمد طلعت، من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضا حول مشروع الهوية البصرية بمرحلتيه الأولى والثانية، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع شملت ملصقات الهوية البصرية على سيارات السرفيس والتاكسى، بالإضافة إلى الزى الرسمى للسائقين، ومكاتب الاستعلامات، بالإضافة إلى 9 شاشات عرض إعلانية، بينما تضمنت المرحلة الثانية تطبيق الهوية البصرية فى كل من المطار الداخلى (صالة1)، وصالة الإجراءات، كما تم تطبيقها فى صالة 1 سفر دولى، وصالة السفر (الدولى والمحلى)، كما تم فى مبنى كبار الزوار، وصالة الوصول (دولى)، بجانب تطبيقها فى بوابة ومدخل كبار الزوار وبوابة المدخل الرئاسى، والمهبط، وعربات الحقائب، وسيور الحقائب، كما عرض مسؤول الهيئة الموقف الحالى للممشى السياحى.