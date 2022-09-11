عاجل.. السيسى: مصر حريصة على دعم السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية

جدة - نرمين السيد - استقبل السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر السادس الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية، وذلك فى إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.

كما أكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة فى ضوء التحديات التى تواجهها الدول الإفريقية، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب فى مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية.

وشدد الرئيس أيضاً على أهمية الوعى الشعبى لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدى بفعالية للتحديات التى تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس دينى أو عرقى أو طائفى، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها.

من جانبه؛ أكد المستشار بولس فهمى، أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، مثمناً حرصه على ترسيخ وتعزيز الوعى بأهمية استقلال القضاء، وتعزيز الدور الذى تضطلع به المحاكم الدستورية فى حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لاسيما فى ظل نجاحها فى إثراء المفاهيم القانونية والدستورية فى المجتمع المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوى للمؤتمر فى تعزيز التعاون القضائى بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذى تحول إلى تقليد سنوى هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.

وقد شهد اللقاء حواراً مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، خاصةً فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا فى الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التى تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء.