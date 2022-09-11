هيئة الدواء تعلن نتيجة مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية ”معاً نحو دواء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية ، النتيجة النهائية لاختيار الصيادلة المتميزين، المشاركين بمبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات "معاً نحو دواء آمن" الدفعة الثانية، حيث تهدف المبادرة إلى نشر وتفعيل ممارسة علم اليقظة الدوائية، وثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية؛ من أجل تداول الدواء بشكل أكثر أمانًا وفاعلية.

تشمل المبادرة ٦ دفعات على مدار عامين؛ تم الانتهاء من الدفعتين الأولى والثانية، بمشاركة ١٨٩ صيدلي من الصيدليات الأهلية، وصيدليات المستشفيات الخارجية بجميع محافظات الجمهورية.

اختيار الصيادلة المتميزين كان نتيجة لدورهم الفعال في ممارسة ونشر علم اليقظة، وثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية بين أفراد القطاع الطبي والمواطنين، حيث شاركوا بأكبر عدد من تقارير الإبلاغ عن الآثار العكسية للدواء، وقاموا بعمل عدد من الأنشطة المختلفة، مثل: البوسترات، والملصقات، والمنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كذلك محاضرات تعريفية لعلم اليقظة من خلال أماكن عملهم بالصيدليات الأهلية، وصيدليات المستشفيات الخارجية.

للتسجيل في الدفعة الثالثة من المبادرة بالرجاء الضغط على الرابط التالي: