التعليم العالي: بحوث الإلكترونيات ومركز ”سيداري” يوقعان عقد إنشاء حاضنة لريادة الأعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد عقد مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيدارى"؛ بهدف إنشاء حاضنة لريادة الأعمال في مجال الإدارة المتكاملة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

وأوضح التقرير أن المشروع يستهدف عدد يتراوح ما بين 15 – 25 حاضنة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث يتم اختيار أفضل 10 حاضنات، طبقًا لمعايير التقييم الموضوعة لذلك، تمهيدًا للمرحلة النهائية والتي فيها سيتم إنشاء ما بين 3 - 5 شركات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف التقرير أن هذا التعاقد له العديد من الأهداف الرئيسية منها، نشر الوعي بفكرة الشركات الناشئة القائمة في مجال النفايات الإلكترونية في القاهرة والمحافظات الأخرى، ودعم الشركات الناشئة في مجال المُخلفات الإلكترونية في تطوير نماذج أعمالها، وقدرتها التقنية والقانونية والقدرة على القيام بعملية التسويق لمنتجاتها، وأيضا تعزيز الوعي بأعمال إعادة التدوير المستدامة بين مجتمع الأعمال في مصر.

وأفاد التقرير بأن توقيع العقد جاء تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للوزارة بأهمية قيام المراكز والمعاهد البحثية بالتعاون مع جهات وقطاعات الدولة المختلفة في تنفيذ المشروعات القومية، وفي إطار تنفيذ الحكومة المصرية لمشروع صناعات إعادة التدوير المُستدامة للنفايات الإلكترونية، الذي تم إطلاقه عام 2016 بين الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة السويسرية مُمثلة في أمانة الدولة للشئون الاقتصادية بالحكومة السويسرية، واستكمالًا لمسار التعاون المُثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد، وعلى هامش انعقاد الاجتماع السادس للجنة العليا لمتابعة اتفاقية التعاون بين مصر وسويسرا بخصوص هذا المشروع.

وأوضحت د. شيرين أن توقيع هذا العقد يُعتبر استكمالًا لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمعهد، والأنشطة والمحاور التي تم التوافق عليها في بروتوكول التعاون الموقع بين الأطراف الثلاثة في 2021، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول انبثقت منه ثلاثة تعاقدات لتنفيذ محاوره المختلفة، منهم العقد المُشار إليه، مضيفة أنه تم الاتفاق على انعقاد الاجتماع القادم للجنة العليا للاتفاقية بين مصر وسويسرا بمقر معهد بحوث الإلكترونيات.

وقع العقد د. شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود. نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز سيداري، بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة، ود. محمود فخرالدين المشرف على الأقسام العلمية والمعامل المركزية بالمعهد، ود. حسام علام المدير الإقليمي للنمو المستدام بسيداري، ود. غادة مغني منسق برامج أول للنمو المستدام بسيداري، ود. ميشال هراري نائب مدير مكتب التعاون الدولي، ود. إيمان رضوان كبير مسئولي البرامج عن السفارة السويسرية بالقاهرة، ود. ماثياس شيوليب مدير تنفيذي بمنتدى الموارد العالمية بسويسرا، والسيد/ أرثر هارمن استشاري برامج بسويسرا.