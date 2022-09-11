برعاية الداخلية.. ورشة عمل لمواجهة تصنيع المخدرات عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - ينظم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة المنظمة ورشة عمل فى مجال "تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمنع الاتجار بالمواد الخاصة بتصنيع السلائف والمخدرات عبر الإنترنت"، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 حتى 14 سبتمبر.





ورشة العمل التى تأتى برعاية وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وكيانات القطاع الخاص بالعديد من الدول العربية والأجنبية بالإضافة لممثلى بعض المنظمات الدولية.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة لأفضل سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومات وكيانات القطاع الخاص لمواجهة إستخدام العصابات الإجرامية العاملة فى الاتجار غير المشروع فى المخدرات لشبكة المعلومات الدولية للترويج لتلك المواد، فضلاً عن إتاحة المجال للمشاركين لإستعراض تجاربهم الوطنية العملية فى التصدى لاستخدام الإنترنت للتداول غير المشروع للمخدرات، كما ستضطلع وزارة الداخلية باستعراض الجهود المصرية فى مجال مكافحة المخدرات.

ويُعد تنظيم فعاليات ورشة العمل تحت رعاية وزارة الداخلية المصرية تقديراً لدور مصر على المستوى الدولى فى مجال مكافحة الاتجار فى المخدرات وتكريساً لأوجه التعاون الدولى القائم بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى مجال مواجهة الاتجار فى المخدرات وتتبع سبلها على المستويين المحلى والدولى نظراً لآثارها السلبية الاجتماعية والأمنية بالإضافة لتأثيرها على الاقتصاد العالمى.