شرم الشيخ تستعد لاستقبال ضيوف قمة المناخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات رسمية، فجرى تجهيز حديقة السلام لعرض مشروعات التصدى لآثار تغير المناخ، بينما حصل 60 مركز غوص على العلامة الخضراء وكذلك أغلب الفنادق. وجرى إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات بمطار شرم الشيخ، ووضع شاشات عرض بالمطار لشرح مفهوم التغيرات المناخية، وتنظيم عروض فنية لرفع الوعى بقضية التغيرات المناخية.

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